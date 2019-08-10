حج / مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يشيد بمشروع تحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

أشاد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري ، بأكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة ، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأحد الماضي ، بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وأشار الدكتور الخامري ، إلى أن نظام التكييف الجديد تضمن إضافة وحدات التكييف بعدد (780) مكيفا، وكذلك أجهزة حديثة لتنقية الهواء بعدد (73) وحدة تعمل على ضخ هواء نقي داخل المسجد وتقوم بضخ هواء نقي من خارج المسجد بنسبة 100% بدون إعادة تدوير الهواء الراجع من داخل المسجد وذلك للمحافظة على نسبة الأكسجين المطلوبة مع تزويد المسجدين بوحدات طرد الهواء الغير نقي بعدد 152 جهاز ، مؤكدا أن هذه المشاريع النوعية للوزارة نفذت بفضل من الله ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ، وبتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، للعناية بكل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين والزوار.

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17:30ت م

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