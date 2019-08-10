السعودية اليوم / بحرية الإحتلال تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة



غزة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن زوارق الاحتلال لاحقت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

// انتهى //

17:04ت م

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