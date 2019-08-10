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2019-08-10 شاهد.. سيول جده تحتجز المركبات في حي المحاميد متابعات الخليج 365 - جدة تسبتب الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة اليوم في احتجاز عدد من المركبات في حي المحاميد.

وأظهر مقطع فيديو السيول وهي تجرف المركبات وتسبب الأضرار لعدد منها.









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