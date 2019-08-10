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2019-08-10 تطبيق صحة يتيح للحجاج التواصل مع الأطباء متابعات الخليج 365 - واس دعت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر حجاج بيت الله الحرام إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة بالفيديو والمحادثة الصوتية, لتقديم الاستشارات الطبية التي يحتاجونها أثناء حجهم.

ويهدف تطبيق “صحة” إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية الكترونيًّا؛ حيث يتيح التطبيق لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كافة التخصصات الطبية.











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