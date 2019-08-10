اخبار السعوديه

أمطار جدة تقطع الكهرباء عن 10 أحياء

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمطار جدة تقطع الكهرباء عن 10 أحياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-10

أمطار جدة تقطع الكهرباء عن 10 أحياء

متابعات الخليج 365 - جدة

انقطع التيار الكهربائي عن 10 أحياء في جدة اليوم بسبب الأمطار الغزيرة.

ونبه مركز العمليات الأمنية في وزارة الداخلية إلى أن الأجهزة المختصة تباشر إعادة التيار.

وفي وقت لاحق أفادت للكهرباء أنه تمت إعادة التيار لكافة الأحياء المتضررة.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تكون حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، (غائماً جزئياً) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و(صحو) على المدينة المنورة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 45 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومتراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 40 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 45 كيلومتراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 45 كيلومتراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 42 كيلومتراً في الساعة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار جدة تقطع الكهرباء عن 10 أحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا