أمطار جدة تقطع الكهرباء عن 10 أحياء

2019-08-10

متابعات الخليج 365 - جدة

انقطع التيار الكهربائي عن 10 أحياء في جدة اليوم بسبب الأمطار الغزيرة.

ونبه مركز العمليات الأمنية في وزارة الداخلية إلى أن الأجهزة المختصة تباشر إعادة التيار.

وفي وقت لاحق أفادت السعودية للكهرباء أنه تمت إعادة التيار لكافة الأحياء المتضررة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تكون حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، (غائماً جزئياً) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و(صحو) على المدينة المنورة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 45 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومتراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 40 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 45 كيلومتراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 45 كيلومتراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 42 كيلومتراً في الساعة.