وول ستريت تتحدث عن موعد اكتتاب أرامكو

2019-08-10

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

أكدت تقارير إعلامية أجنبية أن هناك تسريعاً من وتيرة اكتتاب أرامكو، وهو الطرح العام الأكبر عالميًا في التاريخ، مشيرة إلى أن من المتوقع إجراؤه في أقرب وقت من العام المقبل.

ووفقًا لأشخاص مطلعين لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يجري تسريع عملية الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية، حيث يأمل المسؤولون الحكوميون في الاستفادة من رد فعل السوق الإيجابي على بيع السندات لأول مرة للشركة المملوكة للدولة في أبريل، والتي جمعت 12 مليار دولار.

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وشددت على أهمية تخطيط أرامكو للكشف عن أرباح النصف الأول على المجتمع المالي، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات المقرر لها يوم الاثنين، ينظر إليها على أنها خطوة لإدراج أسهمها في البورصات العالمية.

ومن المتوقع أن تُظهر النتائج المالية أن أرامكو تظل أكثر الأعمال ربحية في العالم، متجاوزةً شركات مثل أبل وإكسون، بالإضافة إلى الشركات العالمية العاملة بمجالات النفط.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن تلك الخطوة تبدو أساسية قبل اكتتاب أرامكو المنتظر، خاصة وأن التعرف على الموقف المالي للشركة يحدد بشكل رئيسي شهية المستثمرين على مستوى العالم.

أرامكو التي حققت أداءً مالياً أكثر قوة من العديد من الشركات العالمية، لن تجد صعوبات كبيرة في جذب المستثمرين العالميين، حيث كشفت وكالة “موديز” أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 300 مليون دولار ربح صافي يومي للشركة.