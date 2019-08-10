الان تتابع “الأرصاد”: تكون السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان لها اليوم السبت، وجود فرصة تكون السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك استكمالًا لما أعلنته الهيئة، عن توقع هطول أمطار رعدية اليوم السبت 09/12/1440هـ من متوسطة إلى غزيرة على المشاعر المقدسة (عرفة ومنى ومزدلفة) ومكة المكرمة مصحوبة بتيارات هابطة.
وقالت إن أعلى كمية هطول أمطار اليوم، بلغت 30 ملم على مشعر عرفة كما بلغت سرعة الرياح 100 كلم/س، فيما سجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهرًا وبلغت 40 درجة مئوية.
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