شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: 5 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب لحوم الأضاحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شكلت أمانة محافظة جدة، لجنة برئاسة وكالة البلديات الفرعية، لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة لموسم هذا العام 1440، من خلال نقاط تفتيش يتم الوجود بها على مدار الساعة بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام والبلديات الفرعية وباقي إدارات الأمانة المعنية.

وبينت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام عهود الشمراني، أن نقاط التفتيش ستكون موزعة في نطاق 5 بلديات فرعية وهي: بلدية أم السلم الفرعية وبلدية بريمان الفرعية وبلدية الجنوب الفرعية، إضافة إلى بلدية ذهبان الفرعية، وبلدية طيبة الفرعية، لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة، مضيفة أن الأمانة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه في تهريب اللحوم.

وأشارت عهود الشمراني، إلى أن نقاط التفتيش ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات التي تعمل على مدار الساعة، مبينة أن أعداد الآليات والمعدات والعمالة المخصصة لهذه المهمات هي 5 مشرفين و16 عامل في كل وردية و4 ضواغط تعمل على مدار الساعة بالتعاقب كل 12 ساعة.