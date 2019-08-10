شكرا لقرائتكم خبر عن بـ20 دائرة قضائية.. أسرع المحاكمات تتم في المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)

تعقد أسرع المحاكمات بالعالم في المشاعر المقدسة عبر 20 دائرة قضائية تنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعرَي مِنى وعرفة.

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وتنظر الدوائر القضائية في المشاعر بكافة ما يردها من قضايا، أبرزها النشل والتحرش والخلافات المالية، في الوقت الذي رصدت تلك الدوائر انخفاضا في أعداد ما يردها من قضايا قياسا بالأعوام السابقة، وتختلف العقوبات بين السجن والجلد، وقد تصل إلى الإبعاد في حال وجود سابقة وفداحة الجريمة.

وتشهد المشاعر المقدسة عادة أسرع المحاكمات، ولا يستلزم إصدار الأحكام أكثر من نصف ساعة يتمتع خلالها المتهم بكافة الحقوق في الدفاع عن نفسه ويقدم فيها الادعاء أدلة الإدانة التي عادة ما تنتهي باعترافات المتهمين.

وكانت الدوائر القضائية في عرفات قد استقبلت أمس (الجمعة) قضايا نشل محدودة تم النظر فيها.