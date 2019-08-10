أمانة جدة تهيئ 368 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الأضحى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت أمانة محافظة جدة تجهيز (368) مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1440هـ موزعة على نطاق (19) بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وضمن أعمال التجهيز رفعت الأمانة الدمارات من بعض المصليات إضافة لتهيئة المواقف التي تستخدم في مصليات العيد ودكها وتنظيفها آلياًّ ويدوياًّ، كما شرعت الأمانة في تنظيف الأرصفة والشوارع المؤدية للمساجد ورفع الدمارات في بعض المواقع، كما تم تعميد المقاولين بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفه عاجلة.

وأوضح المهندس عبدالله بن محمد الغامدي مدير إدارة النظافة بأن أمانة جدة قامت بتخصيص نحو (1180) عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد والموزعة على نطاق (19) بلدية فرعية بمحافظة جدة، وهي (17) جامع ومصلى في نطاق بلديات ذهبان وأبحر الشمالية وثول، (60) جامع ومصلى في نطاق بلدية جدة الجديدة وأبحر، (42) جامع في نطاق بلديتي العزيزية والشرفية، (66) جامع نطاق بلديتي المطار والصفا، (22) جامع ومصلى في نطاق بلدية الجامعة، (28) جامع ومصلى نطاق بلديتي البلد وجدة التاريخية،(33) جامع ومصلى في نطاق بلديتي أم السلم وأبرق الرغامة، (32) جامع ومصلى نطاق بلدية الجنوب، (25) جامع ومصلى في نطاق بلدية بريمان،(20) جامع ومصلى نطاق بلدية طيبة،(12) جامع ومصلى في نطاق بلدية خزام،(8) جامع ومصلى في نطاق بلدية المليساء و (3) جوامع في منطقه الكورنيش.