، مستشار شيخ الأزهر: المملكة أفشلت المحاولات الخبيثة لتسييس الحج ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعرب المستشار لشيخ الأزهر السابق محمد عبدالسلام، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشاد "عبدالسلام" بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتوفير سبل الأمن والراحة لضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير سبل الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر.
وقدّم الشكر للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على ما تبذله من جهود جبارة في استضافة وتأمين هذا العدد الكبير والهائل من حجاج بيت الله الحرام في أكبر تجمع ديني على وجه الأرض، مؤكدًا فشل كل المحاولات الخبيثة لإفساد وتسييس موسم الحج.
ونوّه المستشار محمد عبدالسلام بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد الحجاج وتبصيرهم بأحكام المناسك، إلى جانب الإشراف والمتابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي يعد معلماً بارزاً وملتقىً مهماً لجميع المؤثرين بالعالم وكذلك سلواناً لأسر وذوي الشهداء في عدد من الدول العربية والإسلامية.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 05:46 PM
نوّه بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن
أعرب المستشار لشيخ الأزهر السابق محمد عبدالسلام، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشاد "عبدالسلام" بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتوفير سبل الأمن والراحة لضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير سبل الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر.
وقدّم الشكر للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على ما تبذله من جهود جبارة في استضافة وتأمين هذا العدد الكبير والهائل من حجاج بيت الله الحرام في أكبر تجمع ديني على وجه الأرض، مؤكدًا فشل كل المحاولات الخبيثة لإفساد وتسييس موسم الحج.
ونوّه المستشار محمد عبدالسلام بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد الحجاج وتبصيرهم بأحكام المناسك، إلى جانب الإشراف والمتابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي يعد معلماً بارزاً وملتقىً مهماً لجميع المؤثرين بالعالم وكذلك سلواناً لأسر وذوي الشهداء في عدد من الدول العربية والإسلامية.
، مستشار شيخ الأزهر: المملكة أفشلت المحاولات الخبيثة لتسييس الحج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار شيخ الأزهر: المملكة أفشلت المحاولات الخبيثة لتسييس الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.