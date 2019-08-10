- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالشراكة مع الأمن العام وأمانة العاصمة المقدسة لعامها الحادي عشر على التوالي؛ مشروع حفظ الأمتعة في المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440، ومشاركة 120 شابًّا متطوعًا من شباب مكة المكرمة.
وأوضح المشرف العام للمشروع المهندس سلمان جان، أن عدد المراكز التي تحفظ فيها أمتعة الحجاج بلغ 7 مراكز من معبر الملك فيصل في مزدلفة إلى طريق المشاة في منى؛ حيث هيأتها الندوة وأعدّتها لاستيعاب أكبر قدر متاح من أمتعة وحمولات وحقائب الحجاج، ووضعت لائحة تعريفية بمراكزها بكل اللغات.
وأبان أن هذا العمل التطوعي العظيم يهدف إلى راحة الحجيج أثناء التلاحم والتدافع في رمي الجمار ويساعد في الحفاظ على حياتهم، ويسهل في القضاء على الافتراش، ويساعد الحجاج على تأدية النسك بكل يسر وسهولة، كما يحقق التكامل بين القطاع الحكومي والخيري بما يعود بالنفع على ضيوف الرحمن.
يذكر أن الندوة أعدت دورتين تدريبيتين للشباب المشارك؛ جاءت الأولى عن قيمة العمل التطوعي، والثانية عن كيفية استقبال الحجيج والتعامل معهم.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 05:40 PM
للعام الحادي عشر على التوالي
أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالشراكة مع الأمن العام وأمانة العاصمة المقدسة لعامها الحادي عشر على التوالي؛ مشروع حفظ الأمتعة في المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440، ومشاركة 120 شابًّا متطوعًا من شباب مكة المكرمة.
وأوضح المشرف العام للمشروع المهندس سلمان جان، أن عدد المراكز التي تحفظ فيها أمتعة الحجاج بلغ 7 مراكز من معبر الملك فيصل في مزدلفة إلى طريق المشاة في منى؛ حيث هيأتها الندوة وأعدّتها لاستيعاب أكبر قدر متاح من أمتعة وحمولات وحقائب الحجاج، ووضعت لائحة تعريفية بمراكزها بكل اللغات.
وأبان أن هذا العمل التطوعي العظيم يهدف إلى راحة الحجيج أثناء التلاحم والتدافع في رمي الجمار ويساعد في الحفاظ على حياتهم، ويسهل في القضاء على الافتراش، ويساعد الحجاج على تأدية النسك بكل يسر وسهولة، كما يحقق التكامل بين القطاع الحكومي والخيري بما يعود بالنفع على ضيوف الرحمن.
يذكر أن الندوة أعدت دورتين تدريبيتين للشباب المشارك؛ جاءت الأولى عن قيمة العمل التطوعي، والثانية عن كيفية استقبال الحجيج والتعامل معهم.
، الندوة العالمية تنفذ مشروع حفظ أمتعة الحجاج في المشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الندوة العالمية تنفذ مشروع حفظ أمتعة الحجاج في المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.