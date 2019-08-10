متى صُنِعَت أول كسوة للكعبة بأيدي سعوديين؟

دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (جدة)

كشفت دارة الملك عبدالعزيز أن أول معمل لإنتاج كسوة الكعبة المشرفة أنشئ بأمر من الملك عبدالعزيز آل سعود وذلك عام 1346هـ (1927م).

وأضافت عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت) أن أول كسوة صُنعَت بأيدي سعوديين عام 1352هـ (1934م) في مصنع أجياد بمكة المكرمة، مبينة أن أول مدير لدار الكسوة في أجياد بمكة المكرمة هو الشيخ عبدالرحمن مظهر عام ١٣٤٦هـ (١٩٢٧م).

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