دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper نصائح طبية للحجاج للوقاية من أشعة الشمس

نصح الأطباء حجاج بيت الله الحرام بالوقاية من أشعة الشمس؛ باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنبًا للحروق السطحية، التي قد تكون غالبًا من الدرجة الأولى في الجلد .

وحذَّروا من المشي في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي، تجنبًا للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي .

وأكد الأطباء أهمية النظافة الشخصية، واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا .

ونبهوا ضيوف الرحمن، الذين يعانون من الأمراض المزمنة؛ باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين، وتنظيف منطقة ما بين الأصابع كل فترة؛ تجنبًا للالتهابات الفطرية، التي قد تتطور أحيانًا إلى التهاب حاد .