التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه خميس مشيط

اسقطت قوات التحالف، صباح اليوم، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بإتجاه مدينة خميس مشيط.

وكانت قوات التحالف قد تمكنت، أمس الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه أبها.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

كما نجحت قوات التحالف، الأربعاء، في اعتراض طائرة حوثية بدون طيار، أطلقتها المليشيا الانقلابية من محافظة عمران اليمنية باتجاه جازان.