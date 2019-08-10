تركي آل الشيخ يعلن عن تنظيم أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب الشابة بالوطن العربي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن تنظيم مسابقة لاكتشاف المواهب الشابة في أرجاء الوطن العربي.
ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيها “سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لاكتشاف أصوات شابه في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم، إنتظرونا”.
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