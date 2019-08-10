«الدفاع المدني» يدعو لأخذ الحيطة والحذر بالمشاعر المقدسة بسبب الأمطار الغزيرة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني لأخذ الحيطة والحذر، وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي . وبيَّنت أن التحذيرات جاءت عقب هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة، وشملت منى وعرفات ومزدلفة، سُبقت بتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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