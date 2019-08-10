بالفيديو.. أمطار غزيرة على منى وعرفات ومزدلفة

هطلت مساء اليوم، أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، شملت منى وعرفات ومزدلفة، ارتوت على إثرها الأرض وما زالت الأمطار مستمرة حتى الساعة.

واستقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح اليوم السبت، التاسع من شهر ذي الحجة؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، ملبين متضرعين، داعين الله أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وشهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات انسيابية ومرونة؛ بفضل ما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، من إمكانات ضخمة وترتيبات متميزة لينعم الحجاج بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.

وتميزت عملية التصعيد من منى إلى عرفات باليسر؛ بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المرور يساندهم أفراد الأمن لتنظيم حركة السير وإرشاد ضيوف الرحمن ومساعدتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ببذل أقصى الجهود لتأمين المزيد من الراحة والأمن والطمأنينة؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.