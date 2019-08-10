الاتصالات: 22.6 مليون مكالمة في مكة المكرمة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة 1440هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 1921 ألف تيرابايت بنسبة زيادة 31% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة أكثر من 787 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD. وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (340 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 89%، مشيرة إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي (يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، واتساب، انستجرام). وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 43.05 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 76.21%، مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 16.43 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 53.98 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 18 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 4.6 ملايين مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.



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