أمانة عسير ترفع جاهزيتها للعيد بـ5 لاف عامل

خصصت أمانة منطقة عسير و بلدياتها أكثر من 5 آلاف موظف وعامل تدعمهم نحو 1000 آلية ومعدة لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة الأسواق والمسالخ وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال أهالي وزوار منطقة عسير طوال أيام عيد الأضحى .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الخطة التشغيلية المعتمد تنفيذها خلال عيد الأضحى المبارك تضمن تحقيق أرقى مستويات الجودة للخدمات البلدية المقدمة بالمنطقة .

وتوزعت الخطة ما بين أعمال التهيئة والنظافة لعدد من المواقع مثل المسالخ إضافة الى تهيئة الحدائق والمنتزهات العامة والساحات البلدية، من خلال نشر 232 فرقة عمل ودوريات تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة والتهيئة، مبينا أن الأمانة خصصت نحو 5.542 ألف موظف وعامل مدعمين بأكثر من 1003 ألية ومعدة متنوعة لتنفيذ الخطة التشغيلية خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

وأشار إلى أنه تم تغطية جميع الأسواق العامة والشعبية بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها طوال أيام العيد من خلال زيادة عدد ساعات العمل ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة بالأسواق والمواقع المحيطة بها، حيث تم تخصيص 127 فرقة رقابية ميدانية خلال أيام العيد بينما تم تنفيذ أكثر من 1.416 جولة ميدانية رقابية لضمان سلامة الأسواق قبل حلول عيد الأضحى مع استمرارها خلال أيام العيد.