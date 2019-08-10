حج / الأفئدة وجلة برجاء المغفرة .. مشاهد إيمانية من عرفات



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

في هذه الأثناء وجموع الحجاج المليونية تقف على صعيد عرفات الطاهر في خير يوم طلعت فيه الشمس ، الأفئدة تتوق باختلاف أعراقها وألسنتها وألوانها إلى مغفرة رب كريم .

المشهد عظيم في يوم قال فيه عليه أفضل الصلاة والسلام ( ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ) ، أتت الأنفس من كل فج عميق في صورة عالمية لدين الإسلام وسواسية عباده الذين يباهي الله عز وجل بهم أهل السماء .

" الحمد لله والثناء عليه " .. حال لسان ضيوف الرحمن في هذا المشعر الطاهر ، أن منّ ببلغوا هذا الموقف .

دعواتهم كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام والنبيون من قبله ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) .

المشهد مفعم بالطمأنينة والسكينة ، بين الدعاء وتلاوة القرآن الكريم تمضي ساعات نهار الموقف المهيب .. الكلُ متوجه بجوارحه ظفرا بوعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ).

ومن بين الجموع الإيمانية ( 6500 ) حاجّ وحاجة من ( 79 ) دولة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج .

في حين مكنت وزارة الصحة ( 329 ) حاجًّا من المنومين في مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة من الصعود إلى مشعر عرفات ، تحفهم رعاية طبية فائقة.

// انتهى //

16:31ت م

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