عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأشاد عدد من ضيوف وزارة الإعلام بالتغطية الإعلامية المتميزة لنقل شعائر الحج 1440هـ مع عدد من الوسائل الإعلامية المختلفة، مثمنين التسهيلات المقدمة، والخدمات المهيأة لخدمة ضيوف الرحمن.ونوه عضو المجلس الأعلى للإعلام بجمهورية مصر الكاتب الصحفي صالح الصالحي بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة لضيوف الرحمن في تسهيل أداء فريضة الحج، وتمكنيهم من تأدية الشعائر على الوجه الأكمل على الرغم من توافد أكثر من مليوني حاج للمشاعر المقدسة من مختلف بلدان العالم في مكان واحد وفي وقت واحد، مبينًا أن هذا الأمر يتطلب جهدًا خاصًا وإمكانات كبيرة وحشدًا لكل الطاقات وهو ما تقوم به المملكة على أكمل وجه.وعد الصالحي تأدية الحج هي نعمة ومنة من المولى سبحانه وتعالى للعبد ليستكمل بقية فرائض الإسلام المنوطة به وهو ما يتطلب منه الاستعداد الكامل لاستغلال هذا الاختيار الرباني بمزيد الشكر والعرفان وبالدعاء المخلص لله، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على تهيئة الأجواء للحجيج لعبادة الله في هذا الجو الإيماني العظيم.// يتبع //16:30ت م0165

حج / ضيوف وزارة الإعلام يشيدون بالتغطية الإعلامية المتميزة لنقل شعائر الحج/ إضافة أولى واخيرة

بدوره نوه رئيس وحدة الأخبار باتحاد إذاعات الدول العربية الجزائري عبد المؤمن دكار بالتفاعل الكبير الذي تقدمه الإذاعة السعودية بمختلف فروعها في أنشطة اتحاد إذاعات الدول العربية وبتميز برامجها في إطار التبادل الفعال بين مختلف الإذاعات العربية وحصولها على العديد من الجوائز، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الإعلام في استضافة وفد كامل من الاتحاد العربي بمناسبة موسم الحج لتغطية هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، معتبرا أن هذه الاستضافة تخدم كثيرا العمل الإذاعي والتلفزيوني وتساعد كثيرا على توثيق العلاقات بين مختلف الهيئات المتخصصة في ميدان البث الإذاعي والتلفزيوني.

وبين دكار أن التغطية الإذاعية المشتركة لمناسك الحج التي يوفرها نظام الساتل أو المينوس تنطلق قبل ثلاثة أسابيع من المناسبة الكبرى بمجموعة من البرامج الدينية المتنوعة والتقارير النوعية التي تدور حول محور الحج، لافتاً إلى أنه مع اقترب العد التنازلي تضخ الإذاعة السعودية بالاشتراك مع الاتحاد المزيد من البرامج وترفقها بأخبار يومية متعلقة بشؤون الحج بالعربي والانجليزي والفرنسي تتناول المتابعة اليومية لوصول الحجيج والإجراءات التي تتخذها المملكة لتسهيل تنقلاتهم وتفويجهم وإعاشتهم وكل ما يهمهم.

من جانبه أشاد الصحفي في قناة روسيا اليوم كمال عمان بمستوى التنظيم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، مشيداً بدور وزارة الإعلام في توفير كافة الدعم والتسهيلات للقيام بالمهام الإعلامية الكبيرة التي أسهمت في نقل المشاعر المقدسة لعدد من الوسائل الإعلامية.

//انتهى//

16:30ت م

0166



