حج / "الصحة" تعيد البسمة إلى حاج يمني أوجعه إرهاب "الحوثي" وأسقطته أزمة قلبية مفاجئة



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

من إحدى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، قدم حاج يمني لآداء فريضة الحج هذا العام، ولمعاناته السابقة مع أمراض القلب وخضوعه لعملية قلب مفتوح سابقة، ولطول السفر والإرهاق، تعرض لأزمة قلبية بعد وصوله للمشاعر المقدسة.

ونقل الحاج على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية حيث حضي برعاية طبية فائقة وأجريت له عملية قسطرة قلبية ، وقدمت له الخدمات العلاجية ما أسهم بفضل الله في استقرار حالته.

وقال الحاج اليمني بعد أن من الله عليه بالشفاء :" خير المملكة العربية

وأضاف : "سبق وأن أقمت في الولايات المتحدة الأمريكية وراجعت مستشفياتها، يشهد الله أن مستشفيات المملكة تضاهيها في الخدمة وتتفوق بالإنسانية الكبيرة وتطور الخدمة وحسن التعامل مع المرضى".

وقدّم الحاج اليمني شكره لحكومة المملكة ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة والخدمات والرعاية التي تقدم لضيوف الرحمن.

// انتهى //

16:02ت م

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عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسمن إحدى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، قدم حاج يمني لآداء فريضة الحج هذا العام، ولمعاناته السابقة مع أمراض القلب وخضوعه لعملية قلب مفتوح سابقة، ولطول السفر والإرهاق، تعرض لأزمة قلبية بعد وصوله للمشاعر المقدسة.ونقل الحاج على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية حيث حضي برعاية طبية فائقة وأجريت له عملية قسطرة قلبية ، وقدمت له الخدمات العلاجية ما أسهم بفضل الله في استقرار حالته.وقال الحاج اليمني بعد أن من الله عليه بالشفاء :" خير المملكة العربية السعودية أمتد لكل الدول الإسلامية ، وجهودها الكبيرة لإعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني من إرهاب الميليشيا الحوثية لا يخفى على أحد , ولكن بإذن الله سيتم القضاء عليها وإعادة الشرعية للسلطة الشرعية ".وأضاف : "سبق وأن أقمت في الولايات المتحدة الأمريكية وراجعت مستشفياتها، يشهد الله أن مستشفيات المملكة تضاهيها في الخدمة وتتفوق بالإنسانية الكبيرة وتطور الخدمة وحسن التعامل مع المرضى".وقدّم الحاج اليمني شكره لحكومة المملكة ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة والخدمات والرعاية التي تقدم لضيوف الرحمن.// انتهى //16:02ت م0159

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / "الصحة" تعيد البسمة إلى حاج يمني أوجعه إرهاب "الحوثي" وأسقطته أزمة قلبية مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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