السعودية اليوم / أمانة جدة تعتمد 5 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع تهريب لحوم الأضاحي



جدة 9 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

شكلت أمانة محافظة جدة، لجنة برئاسة وكالة البلديات الفرعية، لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة لموسم هذا العام 1440هـ، من خلال نقاط تفتيش يتم التواجد بها على مدار الساعة بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام والبلديات الفرعية وباقي إدارات الأمانة المعنية.

وبينت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام عهود الشمراني، أن نقاط التفتيش ستكون موزعة في نطاق 5 بلديات فرعية وهي "بلدية أم السلم الفرعية وبلدية بريمان الفرعية وبلدية الجنوب الفرعية، بالإضافة إلى بلدية ذهبان الفرعية و بلدية طيبة الفرعية" لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة، مضيفة بأن الأمانة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه في تهريب اللحوم.

وأشارت عهود الشمراني، إلى أن نقاط التفتيش ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات والتي تعمل على مدار الساعة، مبينة أن أعداد الآليات والمعدات والعمالة المخصصة لهذه المهام هي 5 مشرفين و 16 عامل في كل وردية و4 ضواغط تعمل على مدار الساعة بالتعاقب كل 12 ساعة.

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16:01ت م

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