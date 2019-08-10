حج / "واس" ترصد وقوف ضيوف الرحمن على صعيد عرفات



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

نقلت وكالة الأنباء

ورصدت عدسات "واس" خلال جولاتها عبر طائرات قوات الأمن في سماء عرفات، ضيوف الرحمن وهم يتأهبون للنفرة إلى مزدلفة مع غروب شمس التاسع مع شهر ذي الحجة، بعد أن أمضو يوماً مليئاً بالرحمة والمغفرة، تائبين إلى الله وراجين عفوه وغفرانه.

ورصد مصورو " واس" خلال جولتهم على صعيد عرفات ومسجد نمرة وجبل الرحمة، جموع الحجيج وهم ينعمون بالخدمات المميزة التي تقدمها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والخيرية، التي سخرت إمكانياتها وطاقتاها البشرية كافة لتذليل الصعوبات التي تواجه الحجيج، كما أظهرت اللقطات صوراً لضيوف الرحمن وهم يقفون على صعيد عرفات الطاهر يأتزرون بلباس الإحرام الأبيض، في يوم يباهي الله بأهل الموقف ملائكته.

// انتهى //

15:55ت م

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عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسنقلت وكالة الأنباء السعودية بلغات العالم المتعددة تفاصيل الحياة اليومية لضيوف الرحمن على صعيد عرفات، وهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله بقلوب وجلة يملؤها الخوف والرجاء، بأن يتقبل الله منهم حجهم، ويرزقهم تكفير الذنوب والسيئات.ورصدت عدسات "واس" خلال جولاتها عبر طائرات قوات الأمن في سماء عرفات، ضيوف الرحمن وهم يتأهبون للنفرة إلى مزدلفة مع غروب شمس التاسع مع شهر ذي الحجة، بعد أن أمضو يوماً مليئاً بالرحمة والمغفرة، تائبين إلى الله وراجين عفوه وغفرانه.ورصد مصورو " واس" خلال جولتهم على صعيد عرفات ومسجد نمرة وجبل الرحمة، جموع الحجيج وهم ينعمون بالخدمات المميزة التي تقدمها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والخيرية، التي سخرت إمكانياتها وطاقتاها البشرية كافة لتذليل الصعوبات التي تواجه الحجيج، كما أظهرت اللقطات صوراً لضيوف الرحمن وهم يقفون على صعيد عرفات الطاهر يأتزرون بلباس الإحرام الأبيض، في يوم يباهي الله بأهل الموقف ملائكته.// انتهى //15:55ت م0156

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