السعودية اليوم / انفجار ثان يقع في العاصمة الدنمركية خلال أربعة أيام



كوبنهاجن 9 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

قالت الشرطة إن انفجارا وقع خارج مركز شرطة محلي في كوبنهاجن في ثاني انفجار تشهده العاصمة الدنمركية خلال أربعة أيام.

وأضافت الشرطة إنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع أمام مركز شرطة متنقل في نوريبرو الواقعة خارج وسط المدينة مباشرة.

وأصيب شخص بجروح طفيفة يوم الثلاثاء في تفجير وقع أمام مكتب وكالة الضرائب فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم متعمد.

// انتهى //

15:42ت م

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