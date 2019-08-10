الكاف يجري تعديلات على لائحة بطولات الأندية

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مهاب أحمدالجمعة 2019/8/9 10:19 م بتوقيت أبوظبي
الترجي والوداد
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تعديلات على لوائح بطولات الأندية، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
وأرسل "كاف" خطاباً إلى الاتحادات المحلية خلال الساعات القليلة الماضية، تضمن التعديلات التي أجراها على اللوائح الخاصة بالموسم الجديد.
وأوضح الكاف أنه سيتم إيقاف اللاعبين بعد الحصول على ثلاث بطاقات صفراء بدلاً من اثنتين، على أن يتم رفع الإنذارات التي لن تسفر عن الإيقاف بداية من الدور ربع النهائي.
وأشار الخطاب إلى أن حصول أي لاعب على 3 بطاقات حمراء أو 9 إنذارات، سيحرمه من استكمال بقية البطولة مع فريقه.
كما حدد الاتحاد الأفريقي عدداً من الشروط حال إقامة المباريات بعيداً عن العاصمة، أولها أن يتم اعتماد الملعب من جانب الكاف، بالإضافة لوجود إضاءة جيدة تساعد في عملية النقل التلفزي للقاءات التي تقام ليلاً.
وشدد الكاف على ضرورة ألا تزيد المسافة بين الملعب والعاصمة على 200 كيلومتر.
يذكر أن الترجي التونسي توج بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا بعد نزاع كبير خارج الملعب مع الوداد البيضاوي المغربي.
في المقابل، ظفر الزمالك المصري بلقب الكونفدرالية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح على نهضة بركان المغربي.
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