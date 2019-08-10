131 دولارا قيمة سند الأضاحي.. و11 طريقة للشراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي قيمة سندات الأضاحي لموسم حج هذا العام، بـ490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يعادل 131 دولاراً أمريكياً.
وقال المشرف العام على المشروع، رحيمي بن أحمد رحيمي، إنَّ شراء السندات يتم عبر 11 قناة متعددة تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة.
وأضاف أنَّ المشروع استخدم نوافذ إلكترونية محددة تخاطب الحجاج بأكثر من 12 لغة عالمية مختلفة، وتمكن الحاج من شراء سندات الهدي ومنها موقع المشروع www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية والبريد السعودي وشركة الاتصالات السعودية STC ومصرف الراجحي وبنك البلاد وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وجمعية نماء الأهلية.
ويمكن للحجاج أيضاً شراء السندات من خلال المسار الإلكتروني، أو المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة.
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