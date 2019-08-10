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مكة .. الدرة الثمينة ستظل في أيدٍ أمينة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كانت مكة ولا تزال محط أنظار المسلمين حول العالم ومهوى قلوبهم يتوجهون إليها في اليوم 5 مرات في صلاتهم ويتوقون لزيارتها ولو لمرة واحدة.
وحين تطأ قدمهم أرض المملكة يجد ضيوف الرحمن شتى أنواع الراحة واليسر ويحصلون على الخدمات في دقائق معدودة.
وفي مكة المكرمة، هذا البلد الأمين، يصل رجال الأمن الليل بالنهار حتى يوفروا لضيوف الرحمن الأمن والأمان.
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