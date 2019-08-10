- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعددت الألوان والأعراق واتحد هدف الحجيج فوق صعيد عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعددت الألوان والأعراق واتحد هدف الحجيج فوق صعيد عرفات
متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل
رصدت وكالة الأنباء الدولية رويترز، مشاعر الحجيج الذين استقروا فوق جبل عرفه اليوم السبت، حيث أظهر العديد من اللقطات مشاعر روحانية جميلة يعيشها المسلمون من كافة أنحاء العالم.
وتجمع أكثر من مليوني مسلم على جبل عرفه اليوم، متناسين كافة العقبات وهموم الحياة، ساعين وراء طاعة الله وغفرانه، صعدوا من منطقة منى في حافلات أو سيرًا على الأقدام من قبل الفجر.
ووجهت رويترز بعض الأسئلة للحجيج، حيث قال زيد عبد الله، وهو يمني يبلغ من العمر 30 عامًا يعمل في سوبر ماركت في المملكة، إنه يدعو من أجل بلده.
وأضاف: “يمكننا تحمل الحرارة لأن خطايانا أكبر من ذلك.. نسأل الله أن يخفف من حرارة الآخرة، أما بالنسبة لحرارة هذه الحياة، فيمكننا تحملها “.
ومن ليبيا، قال خالد معتوق، وهو سائق سيارة أجرة، إنه يتمنى إنهاء القتال في موطنه، مضيفًا: “أدعو الله أن يوحدنا”.
وبالنسبة للآخرين، كان الحج بمثابة نوع من الإغاثة النفسية، حيث قال التاجر المصري رمضان الجعيدي إنه ممتن لمرافقة والدته بعد وفاة والده العام الماضي.
وقال “إنه شعور عظيم أن نشعر أن الله تعالى قد اختارنا أن نكون في هذا المكان”، في إشارة إلى الأجواء الروحانية التي يعيشها المسلمون في مناسك الحج، والتي يكون لهها بالغ الأثر على نفوسهم حتى بعد العودة لبلادهم وحياتهم الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعددت الألوان والأعراق واتحد هدف الحجيج فوق صعيد عرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.