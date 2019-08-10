تعددت الألوان والأعراق واتحد هدف الحجيج فوق صعيد عرفات

2019-08-10

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

رصدت وكالة الأنباء الدولية رويترز، مشاعر الحجيج الذين استقروا فوق جبل عرفه اليوم السبت، حيث أظهر العديد من اللقطات مشاعر روحانية جميلة يعيشها المسلمون من كافة أنحاء العالم.

وتجمع أكثر من مليوني مسلم على جبل عرفه اليوم، متناسين كافة العقبات وهموم الحياة، ساعين وراء طاعة الله وغفرانه، صعدوا من منطقة منى في حافلات أو سيرًا على الأقدام من قبل الفجر.

ووجهت رويترز بعض الأسئلة للحجيج، حيث قال زيد عبد الله، وهو يمني يبلغ من العمر 30 عامًا يعمل في سوبر ماركت في المملكة، إنه يدعو من أجل بلده.

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وأضاف: “يمكننا تحمل الحرارة لأن خطايانا أكبر من ذلك.. نسأل الله أن يخفف من حرارة الآخرة، أما بالنسبة لحرارة هذه الحياة، فيمكننا تحملها “.

ومن ليبيا، قال خالد معتوق، وهو سائق سيارة أجرة، إنه يتمنى إنهاء القتال في موطنه، مضيفًا: “أدعو الله أن يوحدنا”.

وبالنسبة للآخرين، كان الحج بمثابة نوع من الإغاثة النفسية، حيث قال التاجر المصري رمضان الجعيدي إنه ممتن لمرافقة والدته بعد وفاة والده العام الماضي.

وقال “إنه شعور عظيم أن نشعر أن الله تعالى قد اختارنا أن نكون في هذا المكان”، في إشارة إلى الأجواء الروحانية التي يعيشها المسلمون في مناسك الحج، والتي يكون لهها بالغ الأثر على نفوسهم حتى بعد العودة لبلادهم وحياتهم الطبيعية.