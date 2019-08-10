صورة متداولة.. زوجة تقر عين زوجها في المشاعر المقدسة

2019-08-10

متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة

في أسمى معاني الإخلاص والإنسانية، آلت زوجة على نفسها إلا أن تُظلّ زوجَها بمظلةٍ أثناء أدائه الصلاةَ في المشاعر المقدسة اليوم.

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وانتشرت صورة للزوجة وهي تقف حاملة مظلة إلى جوار زوجها الذي يؤدي الصلاة.

ونالت الصورة استحسان الجميع الذين دعوا للزوجة أن يقر بها عين زوجها وتقر به.