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صورة متداولة.. زوجة تقر عين زوجها في المشاعر المقدسة
متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة
في أسمى معاني الإخلاص والإنسانية، آلت زوجة على نفسها إلا أن تُظلّ زوجَها بمظلةٍ أثناء أدائه الصلاةَ في المشاعر المقدسة اليوم.
وانتشرت صورة للزوجة وهي تقف حاملة مظلة إلى جوار زوجها الذي يؤدي الصلاة.
ونالت الصورة استحسان الجميع الذين دعوا للزوجة أن يقر بها عين زوجها وتقر به.
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