شكرا لقرائتكم الدمام الأولى.. موعد صلاة العيد في 107 مدن سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-10 الدمام الأولى.. موعد صلاة العيد في 107 مدن سعودية متابعات الخليج 365 - الدمام نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم عبدالله المسند قائمة بمواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأحد في 107 من مدن ومحافظات المملكة وفقاً لتقويم أم القرى. Advertisements وسيكون موعد صلاة العيد في مكة في الساعة 6.12 صباحاً فيما سيكون في المدينة عند الساعة 6.09 وفي الرياض الساعة 5.40. وسيكون أهالي المنطقة الشرقية هم أول من يؤدي صلاة العيد في المملكة حيث سيكون موعد صلاة العيد في الدمام والخبر عند الساعة 5.24 وفي الخفجي 5.28 صباحاً.









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