شكرا لقرائتكم فيديو.. 10 ريالات تقيك ضربة الشمس في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-10 فيديو.. 10 ريالات تقيك ضربة الشمس في المشاعر المقدسة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements يحرص حجاج بيت الله الحرام على اقتناء المظلات الشمسية بألوانها المختلفة وصناعاتها المتنوعة وأحجامها المتعددة بين الصغيرة والمتوسطة ، لوقايتهم بحول الله من ضربات الشمس خلال أدائهم مناسك الحج في الحرم المكي والمشاعر المقدسة . وتختلف أسعار تلك المضلات لمن أراد شراءها ، فهي في متناول الجميع حيث تتراوح أسعارها من الـ 10 إلى 15 ريالاً ، وفضلاً عن دورها في الحفاظ على سلامة الحاج بعد مشيئة الله ، إلا أنها تظهر صورة جمالية لجموع ضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسكهم في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام .

بدورها حثت وزارة الصحة من خلال رسائلها التوعوية والإرشادية ضيوف الرحمن على أهمية استخدام تلك المضلات للوقاية من ضربات الشمس والمحافظة على سلامتهم ،فيما بادرت الكثير من الجهات الحكومية بتقديم وتوزيع الأف المضلات كهدايا لحجاج بيت الله الحرام .









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. 10 ريالات تقيك ضربة الشمس في المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.