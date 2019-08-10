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فيديو وصور.. الفيصل يُقبل رأس مفتي المملكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
في بادرة على التقدير والتكريم، قام أمير مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بالسلام على مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز آل الشيخ.
وقام الأميران بتقبيل رأس المفتي الذي دعا لهما بالتوفيق والسداد بعد أن اطمأن على أحوالهما.
جاء ذلك في مشعر عرفات اليوم، حيث أدت جموع الحجيج صلاتي الظهر والعصر معاً في مسجد نمرة.
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