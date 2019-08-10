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الإمارات تطالب بالتهدئة في عدن والتركيز على مواجهة الحوثيين
متابعات الخليج 365 - واس
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.
وقالت وكالة أنباء الإمارات: إن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكد ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها.
ودعا إلى حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد سموه أن دولة الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية تقوم ببذل الجهود كافة للتهدئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته.
وقال: ” إنه من الضروري ولصعوبة الموقف أن يبذل المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية التي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات”.
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