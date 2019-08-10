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الأشرفي: كل الحجاج ضيوف عند الملك سلمان
متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة
وجه رئيس مجلس علماء باكستان طاهر الأشرفي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على توجيهه باستضافة 6500 حاج على نفقته الخاصة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة.
وأشار الأشرفي خلال كلمة له اليوم في مشعر عرفات إلى أن البرنامج هذا العام شهد توسعاً وزيادة في عدد الضيوف، لافتاً إلى أن كل الحجاج يلقون دعماً ورعاية مصداقاً لما قاله الملك سلمان بأن الحرمين للجميع والمملكة هي بلد للجميع.
ولفت إلى أن كل من جاء إلى المملكة في الحج والعمرة فهو في ضيافة الملك سلمان.
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