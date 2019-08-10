“الصحة” تعيد البسمة لحاج يمني أوجعه إرهاب الحوثي وأسقطته أزمة قلبية مفاجئة

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365

من إحدى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية، قدم حاج يمني لأداء فريضة الحج هذا العام، ولمعاناته السابقة مع أمراض القلب وخضوعه لعملية قلب مفتوح سابقة، ولطول السفر والإرهاق تعرض لأزمة قلبية بعد وصوله للمشاعر المقدسة.

نقل الحاج على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية، حيث حضي برعاية طبية فائقة وأجريت له عملية قسطرة قلبية، وقدمت له الخدمات العلاجية ما ساهم بفضل الله في استقرار حالته.

الحاج الذي اعتذر عن ذكر اسمه أو نشر صورته خوفًا من إرهاب ميليشيا الحوثي قال: “خير المملكة العربية السعودية امتد لكل الدول الإسلامية، جهودها الكبيرة لإعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني من إرهاب الميليشيا الحوثية، لا يخفى على أحد”.

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وأضاف: “الميليشيا الحوثية أرهبت الشعب لكن سيتم القضاء عليها وإعادة الشرعية للسلطة النظامية”.

وعن وضعه الصحي قال: “عانيت من أزمة قلبية جددت أوجاعي مع القلب حيث سبق وأن أجريت عملية قلب مفتوح، لكن بفضل الله تجاوزت الأزمة مجددًا حيث أدخلت على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية وخضعت لعملية قسطرة قلبية ووضعي حاليًا جيّد واستعد لإكمال فريضة الحج”.

وزاد بقوله: “سبق وأن أقمت في الولايات المتحدة الأمريكية وراجعت مستشفياتها، يشهد الله أن مستشفيات المملكة تضاهيها في الخدمة وتتفوق بالإنسانية الكبيرة وتطور الخدمة وحسن التعامل مع المرضى”.

وقدم الحاج اليمني، شكره للحكومة السعودية ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة والخدمات والرعاية التي تقدم لضيوف الرحمن.