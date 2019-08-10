الدفاع المدني يدعو الحجاج إلى الحيطة والحذر أثناء الأمطار في المشاعر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرفات) دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، متمنين السلامة للجميع.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، متمنين السلامة للجميع.

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