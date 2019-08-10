شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرفات) هطلت مساء اليوم (السبت)، أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، شملت منى وعرفات ومزدلفة، ارتوت على أثرها الأرض ومازالت الأمطار مستمرة. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.



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