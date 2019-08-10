شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يدشن «الاتصال المرئي» للتواصل مع مراجعي الرياض من المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم (السبت) خدمة «الاتصال المرئي» التي تتيح لمراجعي المقر الرئيسي في الرياض خدمة التواصل المرئي مع النائب العام من المشاعر المقدسة.

وأوضح المعجب أن هذه الخدمة تأتي وفقا للتطلعات الكريمة والتوجيهات الرشيدة من مقام خادم الحرمين الشريفين القاضية باستقبال المراجعين والنظر في ما لديهم وتيسير أمورهم.

Advertisements

وأشار المعجب إلى أن النيابة العامة تتفهم وتقدر أن إجراءات الدعوى الجزائية العامة قد تمس في حيثياتها جانبا من الحقوق الخاصة، كما أن هذه الإجراءات تتسم بجانب من التدابير الوقتية، والإجراءات الاحترازية التي تدفع بذوي أطراف الدعوى الجزائية إلى الرغبة في التأكد من جانب موقف أحدهم والاطمئنان على مركزه القانوني.

وحرصا من النيابة العامة على استمرار دورها في استقبال ذوي الشأن وإجابتهم عن استفساراتهم والنظر في ما يبدونه، وطمأنتهم عن حقوقهم دون التأثر بعدم الوجوجد في المقر لأداء واجب متابعة أعمال الحج في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، فقد أتاحت خدمة الاتصال المرئي.

وبين المعجب أن خدمة «الاتصال المرئي» تأتي امتدادا لقنوات التواصل الأخرى المتاحة للجميع، كالبريد الإلكتروني في الموقع الرسمي للنيابة العامة، عبر الأيقونة المخصصة للتواصل المباشر، أو عن طريق الهاتف أو عن طريق المراسلة بالبريد.