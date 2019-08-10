شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين»: استفادة 2.4 مليون حاج من مشروع «ترجمة خطبة عرفة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في عامه الثاني.

Advertisements

وبلغ عدد المستفيدين من الترجمة نحو 2.4 مليون مصل بمختلف لغاتهم، إذ تمت ترجمة خطبة عرفة في هذا العام إلى 6 لغات بعد أن أضيفت اللغة «الصينية» إلى جانب اللغات «الإنجليزية، الفارسية، الملايو، الأوردو، والفرنسية».

يذكر أن الترجمة تمت عبر 30 موظفا مؤهلا بين مترجمين وفنيين، حيث تم بثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم عبر ترددات الـFM والتطبيقات باستخدام كافة التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.

ويهدف المشروع إلى إيصال خطبة عرفة عن طريق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافةً إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك على المسلمين الموجودين بمسجد نمرة ومشعر عرفة كافة.