شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تنقل خطبة «عرفة» مباشرة لمقر ضيوف خادم الحرمين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرفة)
نقلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خطبة يوم عرفة، التي ألقاها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في مسجد نمرة، إلى مصليات مقرات سكن ضيوف الملك سلمان على مشعر عرفات، كما ترجمت الخطبة إلى أكثر من 30 لغة من لغات العالم من خلال توفير مترجمين وعبر سماعات لا سلكية.
يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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