، "الصحة السعودية" تعيد البسمة لحاجّ يمني أوجعه إرهاب "الحوثي" وأسقطته أزمة قلبية مفاجئة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - من إحدى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، قدم حاج يمني لأداء فريضة الحج هذا العام، ولمعاناته السابقة مع أمراض القلب وخضوعه لعملية قلب مفتوح سابقة، ولطول السفر والإرهاق، تعرض لأزمة قلبية بعد وصوله للمشاعر المقدسة.
الحاج نُقِل على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية، حيث حظي برعاية طبية فائقة، وأجريت له عملية قسطرة قلبية، وقدمت له الخدمات العلاجية ما ساهم بفضل الله في استقرار حالته.
الحاج الذي اعتذر عن ذكر اسمه أو نشر صورته؛ خوفاً من إرهاب مليشيا الحوثي قال: "خير المملكة العربية السعودية امتدّ لكل الدول الإسلامية، جهودها الكبيرة لإعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني من إرهاب المليشيا الحوثية، لا يخفى على أحد".
وأضاف: "المليشيا الحوثية أرهبت الشعب، لكن بإذن الله سيتم القضاء عليها وإعادة الشرعية للسلطة النظامية".
وعن وضعه الصحي قال: "عانيت من أزمة قلبية جددت أوجاعي مع القلب، حيث الخليج 365 وأن أجريت عملية قلب مفتوح، لكن بفضل الله تجاوزت الأزمة مجدداً، حيث أدخلت على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية وخضعت لعملية قسطرة قلبية، ووضعي حالياً جيّد، وأستعد لإكمال فريضة الحج ولله الحمد".
وزاد بقوله: "الخليج 365 وأن أقمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وراجعت مستشفياتها، يشهد الله أن مستشفيات المملكة تضاهيها في الخدمة وتتفوق بالإنسانية الكبيرة، وتطور الخدمة وحسن التعامل مع المرضى".
وقدّم الحاج اليمني شكره للحكومة السعودية ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة والخدمات والرعاية التي تقدم لضيوف الرحمن.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:50 PM
من إحدى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، قدم حاج يمني لأداء فريضة الحج هذا العام، ولمعاناته السابقة مع أمراض القلب وخضوعه لعملية قلب مفتوح سابقة، ولطول السفر والإرهاق، تعرض لأزمة قلبية بعد وصوله للمشاعر المقدسة.
الحاج نُقِل على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية، حيث حظي برعاية طبية فائقة، وأجريت له عملية قسطرة قلبية، وقدمت له الخدمات العلاجية ما ساهم بفضل الله في استقرار حالته.
الحاج الذي اعتذر عن ذكر اسمه أو نشر صورته؛ خوفاً من إرهاب مليشيا الحوثي قال: "خير المملكة العربية السعودية امتدّ لكل الدول الإسلامية، جهودها الكبيرة لإعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني من إرهاب المليشيا الحوثية، لا يخفى على أحد".
وأضاف: "المليشيا الحوثية أرهبت الشعب، لكن بإذن الله سيتم القضاء عليها وإعادة الشرعية للسلطة النظامية".
وعن وضعه الصحي قال: "عانيت من أزمة قلبية جددت أوجاعي مع القلب، حيث الخليج 365 وأن أجريت عملية قلب مفتوح، لكن بفضل الله تجاوزت الأزمة مجدداً، حيث أدخلت على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية وخضعت لعملية قسطرة قلبية، ووضعي حالياً جيّد، وأستعد لإكمال فريضة الحج ولله الحمد".
وزاد بقوله: "الخليج 365 وأن أقمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وراجعت مستشفياتها، يشهد الله أن مستشفيات المملكة تضاهيها في الخدمة وتتفوق بالإنسانية الكبيرة، وتطور الخدمة وحسن التعامل مع المرضى".
وقدّم الحاج اليمني شكره للحكومة السعودية ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة والخدمات والرعاية التي تقدم لضيوف الرحمن.
، "الصحة السعودية" تعيد البسمة لحاجّ يمني أوجعه إرهاب "الحوثي" وأسقطته أزمة قلبية مفاجئة ،
المصدر : الخليج 365
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