، وزير النقل يقف على استعدادات النقل الترددي ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهد أولى رحلات قطار المشاعر إلى عرفات

وقف وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، مساء أمس، على آخر استعدادات وخطط النقابة العامة للسيارات، للاطلاع على عمليات نقل الحجاج المتعلقة برحلة حج هذا العام 1440هـ، يرافقه نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ورئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي وعدد من مسؤولي النقل.

وتفقد الوزير، خلال جولته، مركز إدارة أعمال النقل الترددي للحجاج بالمشاعر المقدسة، الذي يخدم كل من حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وإيران، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا غير العرب.

واطلع على مركز أداة أعمال النقل الترددي، المعنية بحافلات النقل الترددي في المشاعر المقدسة، كما أخذ جولة داخل المركز، حيث تم تقديم عرض تعريفي موجز بالمركز وأقسامه.

واختتم جولته خارج المركز للاطلاع على المسارات الترددية، وقد تم تشغيلها منذ أمس الجمعة "يوم التروية" حتى يوم الأربعاء القادم.

وتأتي الجولة للوقوف على آخر الاستعدادات، والتأكد من جاهزية الحافلات لانطلاق مرحلة النقل الترددي في المشاعر المقدسة.

يُذكر أن إدارة أعمال النقل الترددي أنشأت منظومة مغلقة مكونة من ثلاث مسارات معزولة بحواجز خرسانية وشبوك للمشاة وأخرى للحافلات، مما يسهم في انسيابية نقل الحجاج ما بين عرفات ومنى ومزدلفة، في أوقات زمنية قياسية تتقلص إلى حوالي 21 دقيقة.

من جهة أخرى، زار "العمودي"، مساء أمس، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وكان في استقباله رئيس الهيئة رئيس اللجنة الإشرافية للحج والعمرة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، شاهد من خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في موسم الحج وعلى فريق العمليات.

وفي إطار زياراته ومتابعاته، تابع من خلال غرفة التحكم الرئيسة، انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لتصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات.

وانطلقت أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة إلى مشعر عرفات مساء أمس، من خلال 17 عربة، تم نقلهم من محطات "منى 1"، و"منى 2"، و"منى 3"، وفق الحركة التي تسمى "موفمنت ب " ووفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة من فريق المشروع التابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية " سار"، على وجود فريق متكامل من المهندسين والمشغلين يشرفون بشكل مباشر على كامل حركة القطارات أثناء تصعيد ضيوف الرحمن لحظة بلحظة وبمتابعة دقيقة، ووفق خطة عمل متكاملة تم تجهيزها واعتمادها منذ وقت مبكر بأعلى المواصفات والمعايير العالمية.