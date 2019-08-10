محمد بن مسعود - الدمام - "الدفاع المدني" ينبه لاستمرارها ويدعو لتجنب الأماكن المنخفضة هطلت، ظهر اليوم، أمطار متفرقة على المشاعر المقدسة، والعاصمة المقدسة. الأمطار لطفت الأجواء وأدت إلى خفض درجات الحرارة. من جهتها، بعثت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهات قالت فيها: وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باحتمال تعرض مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتقلبات جوية ممطرة، فإن الدفاع المدني يؤكد على أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي متمنين السلامة للجميع. 10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:35 PM "الدفاع المدني" ينبه لاستمرارها ويدعو لتجنب الأماكن المنخفضة Advertisements "الأمطار" تلطف أجواء المشاعر المقدسة في يوم عرفة "الأمطار" تلطف أجواء المشاعر المقدسة في يوم عرفة هطلت، ظهر اليوم، أمطار متفرقة على المشاعر المقدسة، والعاصمة المقدسة. الأمطار لطفت الأجواء وأدت إلى خفض درجات الحرارة. من جهتها، بعثت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهات قالت فيها: وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باحتمال تعرض مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتقلبات جوية ممطرة، فإن الدفاع المدني يؤكد على أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي متمنين السلامة للجميع. الكلمات المفتاحية ، "الأمطار" تلطف أجواء المشاعر المقدسة في يوم عرفة ،

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