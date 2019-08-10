- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دعت وزارة الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، حجاج بيت الله الحرام إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة بالفيديو والمحادثة الصوتية، لتقديم الاستشارات الطبية التي يحتاجونها أثناء حجهم.
ويهدف تطبيق "صحة" إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية إلكترونياً؛ حيث يتيح لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كل التخصصات الطبية.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:33 PM
لتقديم الاستشارات بالفيديو والمحادثة الصوتية
دعت وزارة الصحة، عبر حسابها في "تويتر"، حجاج بيت الله الحرام إلى التواصل مع الأطباء عن طريق تطبيق صحة بالفيديو والمحادثة الصوتية، لتقديم الاستشارات الطبية التي يحتاجونها أثناء حجهم.
ويهدف تطبيق "صحة" إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية إلكترونياً؛ حيث يتيح لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كل التخصصات الطبية.
، "تطبيق صحة".. لتسهيل تواصل الحجاج مع الأطباء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تطبيق صحة".. لتسهيل تواصل الحجاج مع الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.