محمد بن مسعود - الدمام - تمهيدًا لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة. وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة. موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج 10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:10 PM Advertisements تمهيدًا لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة. وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة. الكلمات المفتاحية ، الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة ،

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