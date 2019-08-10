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تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.
وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.
موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:10 PM
تمهيدًا لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدةالآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة
تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.
وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.
، الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة ،
المصدر : الخليج 365
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