دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper المشاعر المقدسة تشهد أول حالة ولادة لحاجة باكستانية

شهدت المشاعر المقدسة في العاشرة و33 دقيقة من مساء أمس الجمعة، أول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الباكستانية، تبلغ من العمر 35 عامًا.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج التنفيذية الدكتور وائل مطير، أنه جرى استقبال الحالة وهي في ألم المخاض، مؤكدًا أن حالة الولادة كانت طبيعية.

من جهته، أوضح مدير المستشفى الدكتور ضيف الله الشهري، أن فريقًا من الأطباء والتمريض بالمستشفى باشروا حالة الأم منذ شعورها بعملية المخاض، مشيرًا إلى أن حالة الطفل جيدة وبصحة سليمة.

فيما قدَّم والد الطفل محمد أسلم، شكره لحكومة المملكة ووزارة الصحة على ما وجدته زوجته من رعاية صحية وطبية؛ منذ دخولها المستشفى حتى عملية الولادة، ما يؤكد مدى الاهتمام الذي يجده ضيوف الرحمن؛ منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أن يقضوا فريضة حجهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.