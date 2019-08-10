شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من هاني مسهور على الانتصارات الجنوبية بعدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علق المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، على الانتصارات التي تُحققها القوات المسلحة الجنوبية ضد مليشيات حزب الإصلاح في عدن.
وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "مع تطهير عدن من خلايا الشر الإخوانية وتزامناً مع انتصارات القوات المسلحة الجنوبية يعود الهاشتاق الذي ارتبط بملاحم رجال الجنوب عدن تنتصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري من هاني مسهور على الانتصارات الجنوبية بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.