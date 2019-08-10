شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من هاني مسهور على الانتصارات الجنوبية بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، على الانتصارات التي تُحققها القوات المسلحة الجنوبية ضد مليشيات حزب الإصلاح في عدن.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "مع تطهير عدن من خلايا الشر الإخوانية وتزامناً مع انتصارات القوات المسلحة الجنوبية يعود الهاشتاق الذي ارتبط بملاحم رجال الجنوب عدن تنتصر.