شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط آخر معسكرات الشرعية بأيدي القوات المسلحة الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقطت قاعدة بدر ظهر اليوم 10 اغسطس 2019م بايدي القوات الجنوبية بعد اشتباكات عنيفة. ونقل شهود عيان لـ"الأمناء نت" ان قاعدة بدر التي تتضمن وزارة الدفاع واللواء 39 مدرع سقطت بايدي القوات الجنوبية وهذه القاعدة آخر ما كانت تطلق النار على القوات الجنوبية. Advertisements وتعتبر هذه القاعدة آخر ما كان يتبقى لتنظيم الإخوان قبيل سقوط اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية. وتوقفت القوات الجنوبية عن البوابة الحديدة لقصر المعاشيق انتظارا للأوامر لاقتحامه .

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